Наследникам этих лиц будет выплачиваться пособие

Наследникам умерших государственных служащих будет выплачиваться пособие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, данный вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в Закон "О государственной службе", обсужденном сегодня на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, а также по культуре.
Согласно законопроекту, государственная служба может быть прекращена в случае смерти государственного служащего, признания его судом без вести пропавшим или объявления умершим.
В таких случаях наследникам государственного служащего будет выплачено пособие в размере четырехкратного среднемесячного должностного оклада.
