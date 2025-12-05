Изменятся ли тарифы на коммунальные услуги?

Повышение стоимости проезда в метро и автобусах до 60 гяпиков усилило ожидания дальнейшего роста цен в смежных сферах. В частности, среди населения обсуждается вопрос о возможном изменении тарифов на коммунальные услуги.

Как сообщает Day.Az, экономист-эксперт Фуад Ибрагимов в комментарии для KONKRET.az отметил, что прогнозировать ситуацию можно лишь условно.

"Определенность здесь отсутствует. Решение будет зависеть исключительно от Тарифного совета. Если Совет примет соответствующее решение, повышение тарифов может как произойти, так и не произойти. Однако текущие тенденции свидетельствуют о вероятности такого шага. Предсказать его заранее невозможно, поскольку все решения принимаются внезапно", - заявил Ибрагимов.

По его словам, подготовка решений Тарифного совета ведется в закрытом режиме, что не позволяет давать точные прогнозы.

"Решения Тарифного совета принимаются в последний момент. Поэтому остается лишь ожидать", - добавил эксперт.

Официальных заявлений о возможном повышении стоимости коммунальных услуг в связи с ростом транспортных тарифов пока не поступало.