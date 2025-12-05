Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

Когда-то Карабах и Восточный Зангезур ассоциировались с руинами и пустыми городами, десятилетиями остававшимися в запустении из-за оккупации. Сегодня здесь проявляется совсем другой образ. Под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева эти территории становятся пространством стремительного развития, внедрения новых технологий и системной экологической трансформации. Именно благодаря политической воле и стратегической линии главы государства "зеленый" переход получил реальное содержание: Азербайджан привлекает ведущие мировые компании, создает современную инфраструктуру и формирует модель устойчивого роста, ориентированную на передовые стандарты. Освобожденные территории становятся площадкой, где закладывается энергетическое будущее страны.

Инициатором превращения Карабаха и Восточного Зангезура в "зону зеленой энергии" выступил Президент Ильхам Алиев, подчеркнув, что освобожденные территории Азербайджана обладают подтвержденным ВИЭ потенциалом. Здесь большое количество солнечных дней, устойчивые ветровые потоки в горах и многочисленные реки, создающие широкие возможности для строительства гидроэлектростанций. По разным оценкам, общий потенциал возобновляемой энергетики превышает 10 гигаватт - показатель, значительно превосходящий местные потребности. Именно это позволило государству сосредоточиться на ускоренном развитии ВИЭ в регионе.

Выступая на церемонии открытия Саммита лидеров 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29), глава государства отметил, что к 2030 году Азербайджан планирует построить солнечные, ветряные и гидроэлектростанции общей мощностью около шести гигаватт. "Но это не все наши планы. Подписаны контракты и меморандумы о взаимопонимании по проектам возобновляемой энергии общей мощностью 10 гигаватт". Эти слова отражают масштабность программы, которая уже начала реализовываться на практике.

Первые быстрые результаты были достигнуты в гидроэнергетике. Всего через несколько лет после освобождения Карабаха и Восточного Зангезура в регионе заработали десятки гидроэлектростанций. Они обеспечивают электроэнергией новые поселения, создают резервы мощности для национальной сети и позволяют существенно экономить газ. Строительство продолжается: только в 2024 году в эксплуатацию были введены семь новых станций, включая "Юхары Венг", "Зар", "Забух" и "Сарыгышлаг". Запущены и крупные гидротехнические комплексы "Худаферин" и "Гыз Галасы" на реке Араз, которые стали важными элементами региональной энергетической системы.

Одновременно развивается солнечная энергетика. Вокруг Джебраила формируется один из самых перспективных солнечных кластеров страны. Здесь реализуются масштабные проекты: станция "Шафаг" мощностью 240 МВт от компании bp, аналогичный по мощности проект Masdar, а также "Уфуг" мощностью 50 МВт, строительство которой стартовало в 2025 году. Именно в этом районе в ближайшие годы будет сосредоточена значительная часть солнечной генерации страны. Ввод в эксплуатацию "Шафаг" и "Уфуг" запланирован на 2027 год, и эти объекты станут ключевыми звеньями формирующейся инфраструктуры "зеленого пояса" Карабаха.

Ветровые проекты также набирают темп. В высокогорных районах Кяльбаджара завершены многолетние измерения, подтверждающие высокий потенциал ветра. Здесь уже началось строительство одной из самых высокогорных ветровых станций мощностью около 240 МВт. Создаваемая система, объединяющая солнечную и ветровую генерацию, обеспечит устойчивое производство энергии круглый год и снизит зависимость региона от традиционных источников.

Особое внимание уделяется бытовому уровню. На крышах более чем 1 500 зданий уже установлены солнечные панели. В новых кварталах используются солнечные водонагреватели, энергоэффективные фонари, "умные" автобусные остановки и зарядные станции для электромобилей. Эти решения прямо влияют на качество жизни семей, которые возвращаются в освобожденные районы, делают энергоснабжение более стабильным, экологичным и доступным.

Параллельно модернизируется электросетевая инфраструктура. Построены цифровые центры управления, подстанции оснащаются солнечными панелями, внедряются системы автоматического распределения нагрузки и цифрового мониторинга. Даже мобильная связь в ряде районов начала работать на солнечных модулях, что позволяет отказаться от дизельных генераторов и снижают вредные выбросы. Таким образом, создается современная "умная" энергетическая архитектура будущего.

Стратегическая цель заключается в том, чтобы к 2030 году довести установленную мощность ВИЭ в Карабахе и Восточном Зангезуре до 1,6 гигаватта - почти вдвое выше потребности региона. Избытки чистой энергии смогут направляться в общенациональную сеть, а в перспективе и экспортироваться. Для этого в Джебраиле формируется крупный энергетический узел, который станет ключевым центром передачи "зеленой" электроэнергии в другие районы Азербайджана и за его пределы. В Европе Азербайджан уже рассматривается как перспективный поставщик возобновляемой энергии.

Президент Ильхам Алиев не раз подчеркивал, что развитие освобожденных территорий как зоны "зеленой" энергетики является основным направлением устойчивой энергетической стратегии: "Успешные стратегические подходы создают новые возможности для устойчивого развития Азербайджана в энергетическом секторе. Реализуемые инициативы также отражают наше ответственное отношение к охране окружающей среды и наши амбиции стать лидером в энергетической сфере".

На национальном уровне проект "зеленой зоны" стал одной из важнейших составляющих общего курса на экологизацию экономики. Азербайджан ставит перед собой задачу установить к 2030 году 6 гигаватт мощностей ВИЭ и сократить выбросы парниковых газов на 40%. Карабах и Восточный Зангезур занимают центральное место в этой политике. Здесь происходит не только восстановление разрушенного наследия, но и построение современной инфраструктуры, основанной на экологических принципах. Для жителей Физули, Зангилана, Агдама и других районов это означает доступ к стабильному свету, теплу и связи, а для страны - формирование новой энергетической реальности.

Именно под руководством Президента Ильхама Алиева "зеленая" трансформация освобожденных территорий стала реальным, наглядным достижением. Карабах и Восточный Зангезур сегодня - это не только пример успешного восстановления после долгих лет оккупации, но и демонстрация того, как стратегическое видение главы государства открывает новую эпоху развития. Здесь создается современная энергетическая инфраструктура, основанная на чистых технологиях, формируются стандарты, которые определяют лицо Азербайджана на десятилетия вперед. Эти территории становятся символом мощи, самостоятельности и дальновидной политики страны, подтверждая: под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан уверенно укрепляет свои позиции как региональный лидер в области устойчивой энергетики и движется к экологичному, технологичному и конкурентоспособному будущему.