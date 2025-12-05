Азербайджан принимает чемпионат по дзюдо

Сегодня стартовал чемпионат Азербайджана по дзюдо среди женщин и мужчин.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в первый день соревнований, которые пройдут в бакинском Дворце спорта, борьбу за медали поведут 107 дзюдоистов в 7 весовых категориях. Победители определятся среди женщин в весовых категориях 63, 70, 78, +78 кг, среди мужчин - в весе 60, 66 и 73 кг. Финальные состязания начнутся в 17:00.

Отметим, что на чемпионате Азербайджана индивидуальные соревнования пройдут 5-6 декабря, а командные - 7 декабря. Дзюдоисты будут состязаться в 14 весовых категориях.