Лапорта принял решение о переизбрании на пост президента «Барселоны»

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что не планирует баллотироваться на новый срок в 2026 году, передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Когда мы проведем выборы? Когда придет время, в период с 15 марта по 15 июня 2026 года. В конце января мы выберем наилучшую дату для клуба. <...> Президенты могут занимать свой пост два срока подряд, но не более. Я мог бы баллотироваться еще раз, но не планирую этого делать. Это было бы неуместно", - приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Действующий срок полномочий Лапорты истечет в июне 2026 года. Как отмечает Mundo Deportivo, на должность президента "Барселоны" претендуют Виктор Фонт, Хавьер Вилахоана и Марк Сирия.

Лапорте 63 года. Он занимает пост президента "Барселоны" с 2021 года. Ранее испанец руководил клубом с 2003 по 2010 год. При нем "сине гранатовые" шесть раз становились чемпионами Испании, трижды выигрывали Кубок страны, четыре раза - Суперкубок Испании, два раза - Лигу чемпионов, а также по разу завоевывали Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

"Барселона" была основана в 1899 году. Занимает второе место среди самых титулованных клубов Испании по общему количеству официальных трофеев. На внутренней арене клуб выиграл 80 титулов, включая 28 чемпионств, 32 Кубка Испании, 15 Суперкубков Испании, два Кубка испанской лиги и три Кубка Эвы Дуарте. На международной арене каталонцы завоевали 22 европейских и мировых трофеев: пять Лиг чемпионов УЕФА, рекордные четыре Кубка обладателей кубков УЕФА, два Латинских кубка, три Кубка ярмарок, пять Суперкубков УЕФА и три клубных чемпионата мира.

В текущем сезоне Ла Лиги "Барселона" располагается на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 37 очков после 15 игр. В следующем туре "Барселона" на выезде сыграет против "Реал Бетис" 6 декабря.