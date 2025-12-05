Аэропорт Эдинбурга охватил хаос

Все рейсы в аэропорту Эдинбурга приостановлены из-за проблем с системой управления воздушным движением. Пассажиры сообщают, что они "застряли на взлетно-посадочной полосе" на несколько часов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Daily Mail, представители аэропорта Эдинбурга заявили: "В настоящее время рейсы из аэропорта Эдинбурга не выполняются. Специалисты работают над решением проблемы и устранят ее как можно скорее".

Пассажирам рекомендуется обращаться в свою авиакомпанию за информацией о рейсах, так как ожидаются отмены и длительные задержки.