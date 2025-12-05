Еврорынок ожидает бюджетная версия Tesla Model 3

В пятницу компания Tesla представила в Европе новую, более доступную версию своего автомобиля Model 3.

Как передает Day.Az, новая модель 3 Standard направлена на оживление спроса.

Этот шаг последовал за запуском в октябре более дешевого кроссовера Model Y в Европе и предпринят в то время, когда Tesla стремится защитить свою долю рынка от европейских и китайских конкурентов, предлагающих в Европе все более дешевые электромобили, пишет Reuters.

По данным сайта Tesla, новая Model 3 Standard оценивается в 44 299,60 долл. в Германии, 32 698 долл. в Норвегии и 47 820 долл. в Швеции.

В октябре Tesla представила стандартную версию Model 3 в США, но до сих пор она не была доступна на европейских рынках.

В настоящее время автомобиль продается в США по цене 36 990 долларов.