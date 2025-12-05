https://news.day.az/economy/1800152.html 9-й люкс-автомобиль выиграла Лейла Фаталиева! (R) Day.Az сообщает, что определён победитель очередного еженедельного розыгрыша мегалотереи Bakcell. Обладателем 9-го Zeekr 001 стала Лейла Фаталиева. В рамках лотереи новые победители автомобилей определяются каждую неделю, а обладатели iPhone 17 - каждый день.
9-й люкс-автомобиль выиграла Лейла Фаталиева! (R)
Day.Az сообщает, что определён победитель очередного еженедельного розыгрыша мегалотереи Bakcell. Обладателем 9-го Zeekr 001 стала Лейла Фаталиева.
В рамках лотереи новые победители автомобилей определяются каждую неделю, а обладатели iPhone 17 - каждый день. В ближайшие недели будут разыграны ещё 4 автомобиля Zeekr 001, а в финальном розыгрыше долгожданный Porsche Cayenne будет вручён своим победителям.
Абоненты имеют возможность увеличить свои шансы на победу с помощью пакетов "Шанс".
- Пакет "Шанс" за 1 AZN - 3 шанса → *3#YES
- Пакет "Шанс" за 5 AZN - 25 шансов → *25#YES
В лотерее пакеты "Шанс" предоставляют абонентам право участвовать в лотерее, а также минуты для звонков внутри сети.
Подробнее: lotereya.bakcell.com
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре