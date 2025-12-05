Музыка объединяет поколения: в Баку прошёл цикл абонементных концертов

С 2022 года при поддержке Министерства культуры Азербайджана продолжаются абонементные концерты, организованные Филармонией. С ноября 2023 года концерты проводятся каждую субботу в 15:00 в Зале камерной и органной музыки (Кирха) при Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, сообщили Day.Az в пресс-службе филармонии.

1 ноября под руководством художественного руководителя и главного дирижёра Фуада Ибрагимова, в сопровождении Государственного камерного оркестра, выступили солисты - Гюльназ Исмаилова, Гамар Керимли (скрипка), Кянан Мамедзаде (скрипка), Махир Тагизаде (баритон). В программе прозвучали произведения азербайджанских и европейских композиторов.

15 ноября состоялся концерт "Юные таланты", включающий богатые и разнообразные произведения азербайджанских и европейских композиторов.

22 ноября в рамках абонементных концертов прошёл концерт "Мелодия сердца", посвящённый 140-летию со дня рождения Узеира Гаджибейли, с участием заслуженного преподавателя Кямалы Мирбабаевой и её учеников. На сцене выступили Наргиз Велизаде, Лейла Гусейнзаде, Гусейнага Асланов (художественное чтение), Рена Бабаева, Фидан Меликзаде и Кямаля Мирбабаева, представив богатый репертуар азербайджанского и мирового музыкального наследия.

Заключительное абонементное мероприятие месяца - гала-концерт фестиваля-конкурса пианистов, посвящённого 140-летию Узеира Гаджибейли, - состоялся 29 ноября.

Ученики музыкальной школы имени Бюльбюля, детской музыкальной школы №34, Центральной художественной школы имени Гара Гараева и 11-летней художественной школы №6 имени Фикрета Амирова исполнили произведения азербайджанских, европейских и русских композиторов.

Желающие посетить концерты могут приобрести билеты в городских кассах и на сайте iticket.az. Один абонементный билет действует на все концерты месяца.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.