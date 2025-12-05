Обеспечение безопасных условий труда для граждан также является одним из приоритетов ОТГ

Обеспечение безопасных условий труда для граждан также является одним из наших приоритетов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев на состоявшемся сегодня в Баку первом заседании министров труда, занятости и социальной защиты населения стран-членов ОТГ.

По его словам, заседание, проходящее под председательством Азербайджана, вносит значительный вклад в развитие организации:

"Тюркский мир, население которого составляет 175 миллионов человек, обладает огромным экономическим потенциалом. В 2024 году наш валовой внутренний продукт превысит 2,1 триллиона долларов США. Эти цифры свидетельствуют о динамизме и растущей социальной активности нашего региона.

Сотрудничество важно для того, чтобы принести пользу тюркскому миру, развивая достигнутую нами экономическую динамику. Интеграция тюркского мира во всех областях - главный вопрос. Устойчивое экономическое развитие невозможно без сильного рынка труда и системы, обеспечивающей защиту благосостояния людей".