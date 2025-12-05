Azərbaycanda “Malların ikipilləli buraxılış sistemi” tətbiq ediləcək
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bu məsələ Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı ilə təsdiq edilən "Etibarlı Tərəfdaş Konsepsiyası"nda öz əksini tapıb.
Nazirlər Kabineti 2026-2028-ci illərdə Dövlət Kömrük Komitəsi, İqtisadiyyat Nazirliyi və Maliyyə Nazirliyi ilə birgə etibarlı tərəfdaşların gömrük ödənişlərinin ödənilməsi prosesində ikipilləli buraxılış sisteminin tətbiqi üçün beynəlxalq təcrübənin araşdırılması, malların ikipilləli buraxılışına dair normativ hüquqi bazanın formalaşdırılması və malların ikipilləli buraxılış sisteminin etibarlı tərəfdaşlara münasibətdə tətbiqini həyata keçirəcək.
