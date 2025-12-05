США пересмотрели роль НАТО

Соединенные Штаты хотят, чтобы Североатлантический альянс перестал восприниматься как постоянно расширяющийся военный блок. Об этом сообщается в новой американской Стратегии национальной безопасности, которую опубликовал Белый дом, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Наша широкая политика в отношении Европы должна быть направлена на то, чтобы прекратить восприятие НАТО как постоянно расширяющегося альянса и не допустить превращения этого в реальность", - сказано в сообщении.

При этом в Стратегии подчеркивается, что в долгосрочной перспективе большинство членов НАТО могут оказаться неевропейскими, из-за чего такие государства будут иначе воспринимать характер своих союзнических отношений с США.