В Азербайджане внедрят систему самооценки, основанную на принципах деловой добросовестности

В Азербайджане для надежных партнеров внедрят систему самооценки, основанную на принципах деловой добросовестности.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, этот вопрос отражен в "Концепции надежного партнера", утвержденной распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Государственный таможенный комитет совместно с министерством экономики проведут изучение международного опыта и создадут в 2026-2028 годах систему самооценки, основанную на принципах деловой добросовестности.