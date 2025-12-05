https://news.day.az/economy/1800217.html В Азербайджане внедрят систему самооценки, основанную на принципах деловой добросовестности В Азербайджане для надежных партнеров внедрят систему самооценки, основанную на принципах деловой добросовестности. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, этот вопрос отражен в "Концепции надежного партнера", утвержденной распоряжением Президента Ильхама Алиева.
Государственный таможенный комитет совместно с министерством экономики проведут изучение международного опыта и создадут в 2026-2028 годах систему самооценки, основанную на принципах деловой добросовестности.
