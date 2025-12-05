Азербайджан и Узбекистан обсудили расширение стратегического партнерства

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял министра энергетики Азербайджанской Республики Парвиза Шахбазова.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана, министр передал приветствия и наилучшие пожелания Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву.

На встрече были обсуждены вопросы дальнейшего расширения и углубления узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества.

Стороны с удовлетворением отметили развитие отношений по всем направлениям, устойчивый рост товарооборота, а также успешное сотрудничество, в том числе в энергетической сфере.

Была подчеркнута важность совместных проектов в сфере развития нефтегазовой отрасли, геологоразведки, "зелёной энергетики" и химической промышленности.