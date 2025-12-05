До XIX века культурное наследие не защищалось международным правом

До XIX века эксперты по международному праву не рассматривали культурное наследие как полноценный предмет международного права. Это приводило к тому, что воюющие стороны имели право уничтожать или разграблять имущество противника, даже священное.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня директор по исследованиям Гарвардского университета Марк Натан Крамер на панельной сессии III Международной конференции "Культурное наследие и право на возвращение: восстановление культурного наследия азербайджанцев, перемещенных из Армении, - путь к справедливости, примирению и миру", организованной Общиной Западного Азербайджана.

"На протяжении тысячелетий война сопровождалась разрушением, разграблением и длительным ограничением доступа к культурным объектам", - подчеркнул он.

Профессор добавил, что угроза уничтожения и разграбления культурного наследия будет удерживать государства от боевых действий и заставит их быстрее принимать меры для разрешения конфликтов.