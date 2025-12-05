Обнародована ​​повестка дня очередного пленарного заседания Милли Меджлиса, которое состоится 9 декабря.

Как сообщает Day.Az, на заседании будут обсуждаться следующие вопросы:

1. Законопроект Азербайджанской Республики "О Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год" (третье чтение);

2. Законопроект Азербайджанской Республики "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2026 год" (третье чтение);

3. Законопроект Азербайджанской Республики "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2026 год" (третье чтение);

4. Законопроект Азербайджанской Республики "О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2026 год" (третье чтение);

5. Законопроект Азербайджанской Республики "О пороге критерия нуждаемости в Азербайджанской Республике на 2026 год" (третье чтение);

6. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики "О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики", "О социальном страховании", "О государственном обязательном личном страховании военнослужащих", "Об обязательном государственном личном страховании сотрудников судебных и правоохранительных органов", "О медицинском страховании", "О государственной пошлине", "О государственной заботе о лицах, страдающих сахарным диабетом", "О государственном обязательном личном страховании сотрудников органов дипломатической службы, проходящих службу в дипломатических представительствах и консульствах Азербайджанской Республики", "О государственной заботе о лицах, страдающих наследственными заболеваниями крови - гемофилией и талассемией", "О страховой деятельности", "Об обязательном страховании от утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", "О государственной заботе о лицах, страдающих рассеянным склерозом", "Об обязательной диспансеризации детей", "О таможенном тарифе", "О безналичных расчетах" и "О правах лиц с инвалидностью" (третье чтение);

7. Проект Постановления Милли Меджлиса Азербайджанской Республики "О смете расходов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики на 2026 год";

8. Проект Постановления Милли Меджлиса Азербайджанской Республики "О смете расходов Счетной палаты Азербайджанской Республики на 2026 год";

9. О назначении А.А.Гусейна судьей Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики;

10. Проект Конституционного закона Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Конституционный закон Азербайджанской Республики "О дополнительных гарантиях права Милли Меджлиса Азербайджанской Республики решать вопрос доверия Кабинету Министров Азербайджанской Республики" (II голосование);

11. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об утверждении Внутреннего устава Милли Меджлиса Азербайджанской Республики";

12. Законопроект Азербайджанской Республики "О Внутренних войсках Азербайджанской Республики" (третье чтение);

13. Законопроект Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об эффективном использовании энергоресурсов и энергоэффективности" (третье чтение);

14. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О государственной службе" (третье чтение);

15. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики "Об утверждении Положения "О прохождении военной службы" и "О воинской обязанности и военной службе" (третье чтение);

16. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О дорожном движении" (третье чтение).