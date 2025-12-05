В Баку прошло мероприятие, посвященное Международному дню турецкого кофе

В Баку состоялось мероприятие, посвященное Международному дню турецкого кофе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, мероприятие прошло при совместной организации Бакинского института Юнуса Эмре и посольства Турецкой Республики в Азербайджане.

Выступая на мероприятии, посол Турции Бирол Акгюн отметил, что этот особый день дает возможность не только отдать дань традиционному напитку, но и вспомнить о богатом культурном наследии, гостеприимстве и прочных узах дружбы, которые он символизирует.

Говоря об истории и значении турецкого кофе, дипломат подчеркнул, что возникшая в XVI веке в эпоху Османской империи и распространившаяся из Стамбула по всему миру традиция стала неотъемлемой частью мировой культуры благодаря своему особому способу приготовления, неповторимому аромату, вкусу и особому церемониалу подачи.

По его словам, изысканные детали сервировки - подача в тонкостенных чашках, сопровождение стаканом воды и восточными сладостями - отражают утонченное эстетическое чувство и культурное богатство, заложенные в традиции турецкого кофе.

Посол особо подчеркнул, что турецкий кофе находится в самом центре человеческого общения: он объединяет за одним столом друзей и близких, создает атмосферу искренних бесед, укрепляет взаимопонимание и делает совместно проведенные моменты по-настоящему незабываемыми.

Дипломат также напомнил, что включение традиции турецкого кофе в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО стало важной вехой на пути ее сохранения и популяризации. Это международное признание, подчеркнул он, способствует укреплению статуса турецкого кофе в мире и подтверждает его значимость как яркого культурного символа, представляющего наше наследие на глобальном уровне.

Затем гостям была предложена дегустация традиционного напитка.

Отметим, что на мероприятие были приглашены представители более чем 50 дипломатических миссий, действующих в Азербайджане.