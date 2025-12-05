https://news.day.az/azerinews/1800210.html Ağdamda insan skeletinin qalıqları aşkarlanıb Dekabrın 2-də Ağdamda insan skeletinin qalıqları aşkar edilib. Trend-in yerli müxbirinin əldə etdiyi məlumata görə, skelet qalıqları Ağdamın işğaldan azad edilən Baş Qərvənd kəndi ərazisində aşkarlanıb. Sümük qalıqları araşdırılması üçün ekspertizaya göndərilib.
Ağdamda insan skeletinin qalıqları aşkarlanıb
Dekabrın 2-də Ağdamda insan skeletinin qalıqları aşkar edilib.
Trend-in yerli müxbirinin əldə etdiyi məlumata görə, skelet qalıqları Ağdamın işğaldan azad edilən Baş Qərvənd kəndi ərazisində aşkarlanıb.
Sümük qalıqları araşdırılması üçün ekspertizaya göndərilib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре