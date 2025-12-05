Ağdamda insan skeletinin qalıqları aşkarlanıb

Dekabrın 2-də Ağdamda insan skeletinin qalıqları aşkar edilib.

 

Trend-in yerli müxbirinin əldə etdiyi məlumata görə, skelet qalıqları Ağdamın işğaldan azad edilən Baş Qərvənd kəndi ərazisində aşkarlanıb.

Sümük qalıqları araşdırılması üçün ekspertizaya göndərilib.