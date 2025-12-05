В Азербайджане сформируют механизм господдержки уполномоченного экономического оператора

В Азербайджане сформируют механизм государственной поддержки по статусу уполномоченного экономического оператора.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, этот вопрос отражен в "Концепции надежного партнера", утвержденной распоряжением Президента Ильхама Алиева.

В 2026-2028 годах Кабинет министров совместно с Государственным таможенным комитетом, министерством экономики, министерством цифрового развития и транспорта, министерством финансов, Агентством пищевой безопасности и другими соответствующими государственными органами (учреждениями) реализует следующие мероприятия: совершенствование нормативно-правовой базы с учетом международного опыта; предоставление преимущества лицам, получившим статус уполномоченного экономического оператора, в сфере оказания услуг государственными органами (структурами).