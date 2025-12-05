https://news.day.az/economy/1800215.html В Азербайджане будет создана модель развития "Таможня–бизнес" В Азербайджане будет создана модель развития "Таможня-бизнес". Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, этот вопрос отражен в "Концепции надежного партнера", утвержденной распоряжением Президента Ильхама Алиева.
В Азербайджане будет создана модель развития "Таможня–бизнес"
В Азербайджане будет создана модель развития "Таможня-бизнес".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, этот вопрос отражен в "Концепции надежного партнера", утвержденной распоряжением Президента Ильхама Алиева.
Государственный таможенный комитет в 2026-2028 годах расширит сферу применения принципа "özünet" для создания модели развития "Таможня-бизнес", способствующей формированию устойчивого механизма партнерства с участниками внешнеэкономической деятельности, регулярному обмену информацией и обеспечению доступности таможенных операций для субъектов предпринимательства.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре