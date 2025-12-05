https://news.day.az/economy/1800200.html В Азербайджане будет создана двухступенчатая система пропуска товаров В Азербайджане будет внедрена двухступенчатая система пропуска товаров. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, этот вопрос нашел отражение в "Концепции надежного партнера", утвержденной распоряжением Президента Ильхама Алиева.
В Азербайджане будет создана двухступенчатая система пропуска товаров
В Азербайджане будет внедрена двухступенчатая система пропуска товаров.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, этот вопрос нашел отражение в "Концепции надежного партнера", утвержденной распоряжением Президента Ильхама Алиева.
Кабинет министров совместно с Государственным таможенным комитетом, министерством экономики и министерством финансов в 2026-2028 годах изучит международный опыт применения системы двухступенчатого пропуска в процессе уплаты таможенных платежей надежных партнеров, сформирует нормативную правовую базу по двухступенчатому пропуску товаров и внедрит систему двухступенчатого пропуска в отношении надежных партнеров.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре