В Азербайджане будет создана двухступенчатая система пропуска товаров

В Азербайджане будет внедрена двухступенчатая система пропуска товаров.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, этот вопрос нашел отражение в "Концепции надежного партнера", утвержденной распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Кабинет министров совместно с Государственным таможенным комитетом, министерством экономики и министерством финансов в 2026-2028 годах изучит международный опыт применения системы двухступенчатого пропуска в процессе уплаты таможенных платежей надежных партнеров, сформирует нормативную правовую базу по двухступенчатому пропуску товаров и внедрит систему двухступенчатого пропуска в отношении надежных партнеров.