В Азербайджане будут усилены механизмы обеспечения финансовой устойчивости надежных партнеров.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, этот вопрос отражен в "Концепции надежного партнера", утвержденной распоряжением Президента Ильхама Алиева.

В 2026-2028 годах Кабинет министров совместно с Государственным таможенным комитетом, министерством финансов и министерством экономики осуществит формирование нормативно-правовой базы, регулирующей уплату таможенных платежей в рассрочку, и создание гибкой и прозрачной системы, обеспечивающей уплату таможенных платежей в рассрочку.