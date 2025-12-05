https://news.day.az/economy/1800206.html В Азербайджане будут усилены механизмы обеспечения финансовой устойчивости надежных партнеров В Азербайджане будут усилены механизмы обеспечения финансовой устойчивости надежных партнеров. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, этот вопрос отражен в "Концепции надежного партнера", утвержденной распоряжением Президента Ильхама Алиева.
В 2026-2028 годах Кабинет министров совместно с Государственным таможенным комитетом, министерством финансов и министерством экономики осуществит формирование нормативно-правовой базы, регулирующей уплату таможенных платежей в рассрочку, и создание гибкой и прозрачной системы, обеспечивающей уплату таможенных платежей в рассрочку.
