Взрыв произошел в кафе в Баку

В экстренную службу "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило сообщение о произошедшем взрыве в одном из объектов на улице С.Мамедова в Бинагадинском районе города Баку.

Как сообщили Day.Az в МЧС, немедленно на место происшествия были направлены подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте установлено, что в объекте, функционирующем как кафе и имеющем общую площадь 40 кв. м, по предварительным данным, произошел взрыв вследствие мгновенного воспламенения в газовой трубе.

В результате происшествия кафе получило ущерб, трое сотрудников заведения получили травмы.

Сотрудниками МЧС на месте были проведены необходимые меры по обеспечению безопасности.

По факту ведется расследование соответствующими органами.

