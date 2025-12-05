Взрыв произошел в кафе в Баку - есть пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО
В экстренную службу "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило сообщение о произошедшем взрыве в одном из объектов на улице С.Мамедова в Бинагадинском районе города Баку.
Как сообщили Day.Az в МЧС, немедленно на место происшествия были направлены подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.
При оценке оперативной обстановки на месте установлено, что в объекте, функционирующем как кафе и имеющем общую площадь 40 кв. м, по предварительным данным, произошел взрыв вследствие мгновенного воспламенения в газовой трубе.
В результате происшествия кафе получило ущерб, трое сотрудников заведения получили травмы.
Сотрудниками МЧС на месте были проведены необходимые меры по обеспечению безопасности.
По факту ведется расследование соответствующими органами.
