В Гяндже прошла выставка «Польша глазами азербайджанских художников»

При поддержке посольства Польши в Азербайджане, НПО Arts Council Azerbaijan и Ganja Mall состоялись творческий воркшоп и итоговая выставка "Польша глазами азербайджанских художников". Проект стал важной площадкой для развития культурного диалога между Польшей и Азербайджаном, объединив художников из Баку и Гянджи в едином творческом пространстве, сообщили Day.Az в пресс-службе Arts Council Azerbaijan.

Творческий воркшоп прошёл в формате live show, где процесс создания произведений был полностью открыт для зрителей: гости могли наблюдать за работой авторов, обращаться к ним с вопросами и обсуждать идеи. Это создало живую, интерактивную атмосферу и позволило посетителям ближе познакомиться с техникой и стилем художников. Участники отметили значимость подобных международных проектов для развития регионов и творческой молодёжи.

Завершением воркшопа стало открытие выставки, на которой были представлены работы художников из Баку - Лейлифар Мусеибовой, Нигяр Муслимовой, Оксаны Казымовой и Ульвии Хейруллазаде, а также юных художниц из Гянджи: Назрин Алескерли, Фатимы Аббаслы, Фирянгиз Исаевой, Бану Аббаслы, Наргиз Насировой, Назрин Джафаровой, Улькар Ахундзаде и Нуртадж Аллахвердиевой.

Выступая на церемонии открытия, посол Польши в Азербайджане Павел Радомски отметил радость представить польскую культуру в Гяндже и подчеркнул высокий уровень мастерства участниц проекта, особенно молодых художниц. Он назвал культурный обмен важнейшим элементом развития двусторонних отношений и выразил благодарность организаторам за сотрудничество, поддержку и тёплый приём.

Руководитель Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов поздравил участниц с успешной реализацией проекта, поблагодарил посольство Польши за многолетнее партнёрство и выразил признательность куратору Раулю Садыгову за создание благоприятных условий для работы. Он подчеркнул, что участие юных художниц из Гянджи является важным этапом их профессионального роста, а сама Гянджа обладает значительным культурным потенциалом. Мамедов также отметил, что сотрудничество в рамках подобных инициатив будет продолжено.

Выставка "Польша глазами азербайджанских художников" продолжает свою работу в Ganja Mall, предоставляя посетителям возможность увидеть современный художественный взгляд азербайджанских авторов на польскую культуру и её визуальные образы.

Основная цель Arts Council Azerbaijan в проведении воркшопа и выставки - развитие интереса молодёжи к искусству и поддержка азербайджанских художников.

