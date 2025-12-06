Тюркский инвестиционный фонд официально приступил к работе

Совет управляющих Тюркского инвестиционного фонда объявил о начале операционной деятельности и установил срок начала финансирования проектов до конца первого квартала 2026 года.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на фонд, об этом было объявлено по итогам второго заседания Совета в Бишкеке. Это решение знаменует переход фонда от этапа создания к этапу реализации финансовых операций.

В ходе встречи Совет управляющих одобрил годовой отчет и аудированную финансовую отчетность фонда за 2024 год, принял Регламент Совета управляющих и подтвердил статус фонда как привилегированного кредитора.

Управляющие отметили, что большая часть институциональной структуры, необходимой для функционирования фонда, была сформирована в 2025 году благодаря скоординированным усилиям всех сторон.

В настоящее время ведется подготовка к формированию портфеля проектов, и ожидается, что финансирование начнется с запуском операционной структуры в начале 2026 года. Фонд также провел первые консультации с рядом региональных и международных финансовых учреждений, чтобы заложить основу для будущих соглашений о совместном финансировании.

Председателем Совета управляющих был избран министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов. Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров был избран заместителем председателя. Оба займут свои должности до следующего ежегодного заседания. Совет также согласился рассмотреть возможность проведения третьего ежегодного заседания в Ташкенте во второй половине 2026 года.

Отметим, что решение об учреждении Тюркского инвестиционного фонда было принято 11 ноября 2022 года на 9-ом саммите ОТГ. Членами фонда являются Азербайджан, Венгрия, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. Цель фонда - содействие экономическому развитию государств-членов ОТГ путём расширения региональной торговли и поддержки экономической деятельности.