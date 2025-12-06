https://news.day.az/world/1800275.html Вашингтон и Киев обсудили перспективы послевоенного восстановления Украины Вопрос послевоенного восстановления Украины поднимался на встрече делегаций Вашингтона и Киева. Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении американского Госдепартамента.
Вашингтон и Киев обсудили перспективы послевоенного восстановления Украины
Вопрос послевоенного восстановления Украины поднимался на встрече делегаций Вашингтона и Киева.
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении американского Госдепартамента.
"Стороны отдельно рассмотрели вопрос будущего процветания для поддержки послевоенной реконструкции Украины, совместных экономических инициатив США и Украины, долгосрочных проектов по восстановлению", - указывается в документе.
В нем отмечается, что в переговорах принимали участие спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, американский предприниматель Джаред Кушнер, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и начальник Генштаба ВС Андрей Гнатов
