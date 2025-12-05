Названо число месторождений строительных материалов, введённых в эксплуатацию в Карабахе и Восточном Зангезуре

В результате геологоразведочных работ, проведенных в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах в 2020-2025 годах, было открыто и введено в эксплуатацию более 50 месторождений строительных материалов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель председателя правления Агентства геологоразведки министерства экологии и природных ресурсов Шахин Аташов на заседании рабочей группы по вопросам охраны окружающей среды в Шуше.

По его словам, вследствие гидрогеологических исследований проведена переоценка запасов подземных вод Карабахской и Джебраильской предгорных равнин.

Ш. Аташов отметил, что в результате поиска месторождений рудных полезных ископаемых были выявлены перспективные площади Чуллу в Агдамском районе и в селе Бина в Ходжавендском районе. Ведутся восстановительные работы на артезианских колодцах Ял Пирахмедли в Физулинском районе, Чинар - в Джебраильском районе, а также в районном селе Даш Вейсалли. Восстановлены артезианский колодец Гусейнага и 6 артезианских колодцев в Ховуслу.