Германия отвергла "внешние советы" со стороны США

Германия не нуждается во "внешних советах". Таким образом глава МИД Германии Йохан Вадефуль раскритиковал новую Стратегию нацбезопасности США, где говорится в том числе о НАТО и Европе, передает Day.Az со ссылкой на Daily Mail.

"Соединенные Штаты являются и останутся нашим самым важным союзником в альянсе (НАТО). Однако этот альянс сосредоточен на решении вопросов политики безопасности. Мы считаем, что в будущем сможем обсуждать эти вопросы полностью самостоятельно и не нуждаемся во внешних советах", - подчеркнул он.

Соединенные Штаты обновили свою Стратегию национальной безопасности. Приоритетными интересами Вашингтона в документе названы скорейшее урегулирование конфликта на Украине и восстановление стратегической стабильности с Россией. Москву больше не считают "угрозой глобальному порядку", как в прошлой версии стратегии. Кроме того, Белый дом намерен способствовать тому, чтобы НАТО перестали воспринимать как "вечно расширяющийся альянс". Как изменились приоритеты США - в материале "Газеты.Ru".