Во Франции заметили неизвестные БПЛА над базой атомных подлодок

Неопознанные беспилотники были замечены над военно-морской базой Иль-Лонг на западе Франции, где размещены французские атомные подводные лодки, военные попытались их сбить. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, пять БПЛА обнаружили примерно в 19:30 по местному времени (22:30 по бакинскому времени) в четверг. На место были вызваны специалисты по борьбе с беспилотниками. Кроме того, морские пехотинцы, охраняющие периметр базы, попытались сбить беспилотники. Не уточняется, удалось ли им это сделать.

Агентство сообщило, что это не первый раз, когда в данном районе замечают неопознанные беспилотники. Последний случай произошел в ночь с 17 на 18 февраля в районе полуострова Крозон, на севере которого расположена военно-морская база. Однако непосредственно над военным объектом эти дроны не пролетали.