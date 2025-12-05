Внук легендарного Шахмара Алекперова снимется в Голливуде с мировыми звездами

Азербайджанский актёр Эльдар Искендеров вошёл в актёрский состав нового художественного фильма известного режиссёра Гранта Сингера под названием Reenactment. Он сыграет в картине вместе с мировыми звёздами - Бенисио дель Торо, Кэмерон Диас и Аной де Армас. Об этом сообщил Trend Life сам актер, передает Day.Az.

Проект вновь объединяет Бенисио дель Торо с Грантом Сингером и производственной компанией Black Label Media. Как сюжет фильма, так и роль Искендерова пока держатся в секрете. Начало съёмок запланировано на конец этого года в Лос-Анджелесе.

Эльдар Искендеров - этнический азербайджанец, выросший в Нидерландах и Бельгии. Внук легендарного актера и режиссера, народного артиста Азербайджана Шахмара Алекперова (1943-1992). Эльдар является выпускником Колледжа искусств и дизайна Саванны (SCAD). Reenactment станет уже третьим художественным фильмом, в котором он снимается в этом году. Ранее он сыграл в безымянной музыкальной комедии Джесси Айзенберга, которую для студий A24 и Fruit Tree готовит сам актёр, а также в фильме Club Kid - режиссёрском дебюте Джордана Фёрстмана, снятом для Topic Studios.