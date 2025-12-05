Предсказан год выхода Windows 12
Корпорация Microsoft должна выпустить следующее поколение Windows не позже 2027 года. Об этом сообщает издание PCMag, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Технический обозреватель Майкл Мачмор изучил слухи и инсайды относительно будущего операционных систем (ОС) Microsoft. Специалист предсказал, что компания выпустит Windows 12 в 2027 году. С ним согласился его коллега из ZDNet Эд Ботт - старший редактор издания полагает, что релиз состоится в октябре.
Мачмор напомнили, что Windows 10 появилась в 2015 году, а выход Windows 11 состоялся в 2021-м. Журналист считает, что косвенно на год выпуска Windows 12 указывают сроки окончания поддержки последнего обновления Windows 11 - апдейт 25H2 признают устаревшим в октябре 2027 года. "Обновление Windows выходит осенью каждого года. Это время года, вероятно, станет временем выхода следующего крупного обновления", - заметил автор.
Майкл Мачмор и Эд Ботт предположили, что для запуска Windows 12 потребуется наличие персонального компьютера с нейронным процессором (NPU). Это связано с тем, что новая ОС будет еще больше связана с сервисами искусственного интеллекта (ИИ), чем актуальная система. Также вероятно, что Microsoft внедрит больше платных функций.
