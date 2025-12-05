В Гянджинской государственной филармонии торжественно отметили юбилей Мансума Ибрагимова

В Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова состоялся торжественный вечер - праздничная концертная программа, посвящённая 65-летнему юбилею заведующего кафедрой мугама Азербайджанской национальной консерватории, профессора, кавалера государственных орденов "Шараф" и "Шохрат", народного артиста Мансум Ибрагимов, сообщили Day.Az в пресс-службе филармонии. Вечер прошел при поддержке Исполнительной власти Гянджи и Гянджа-Дашкесанского регионального управления культуры.

На открытии вечера директор Гянджинской государственной филармонии, народная артистка, композитор Айгюн Самедзаде подчеркнула, что Мансум Ибрагимов является одной из ярчайших личностей азербайджанской музыкальной культуры, мастером, который долгие годы формирует эстетический вкус слушателей и передает богатые традиции мугама молодому поколению, пропагандирует национальное искусство во всем мире. От имени коллектива она сердечно поздравила юбиляра, пожелав ему долгих лет творческих свершений.

Среди гостей праздничного вечера были глава Исполнительной власти Гянджи Ниязи Байрамов, представители иностранных консульств, руководители государственных учреждений, известные музыканты и деятели культуры. Присутствие столь широкого круга гостей придало событию особенный статус, превратив его в важное культурное событие города.

Концертная программа, составленная из произведений, отражающих творческий путь Мансума Ибрагимова, стала настоящим музыкальным посвящением мастеру. На сцене звучали как классические мугамные композиции и народные песни, так и произведения, которые особенно тесно связаны с исполнительским стилем юбиляра. Каждая музыкальная композиция сопровождалась тёплым приемом зрителей, которые встречали выступления бурными продолжительными аплодисментами.

Вечер завершился атмосферой глубокого уважения и признания - зрители покидали зал с чувством прикосновения к богатому творческому миру мастера мугама.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.