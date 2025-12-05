SOFAZ и международные партнеры изучили перспективы глобальных инвестиций

Делегация Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (SOFAZ) во главе с исполнительным директором Исрафилом Мамедовым совершила рабочий визит в Абу-Даби, Объединённые Арабские Эмираты, сообщает Day.Az со ссылкой на SOFAZ.

"В ходе визита делегация провела встречи с руководителями ведущих международных институтов и крупными частными партнёрами для обсуждения перспектив взаимного сотрудничества и инвестиций.

В рамках визита делегация SOFAZ встретилась с Ролли ван Раппардом, сооснователем и председателем группы CVC. На встрече обсуждались текущее состояние долгосрочного сотрудничества SOFAZ с CVC, потенциальные возможности расширения инвестиционного портфеля по различным классам активов, а также новые тенденции, формирующие глобальные рынки.

Делегация также провела встречу с Майклом Милкеном, председателем Института Милкена. Известный своим значительным вкладом в развитие рынков капитала и многолетней поддержкой глобальных инициатив в сферах финансов, здравоохранения и образования, Майкл Милкен обсудил мировые тенденции, влияющие на институциональных инвесторов, устойчивые инвестиционные практики и стратегические направления в разных регионах. Стороны также рассмотрели возможные направления будущего сотрудничества и обмена опытом", - говорится в информации.

Как сообщает SOFAZ, делегация приняла участие в саммите Middle East & Africa Summit 2025, организованном Институтом Милкена в Абу-Даби.

Согласно данным, заместитель исполнительного директора SOFAZ Ровшан Джавадов выступил на панельной дискуссии под названием "Инвестиции и деловые связи между Азией и Ближним Востоком".

"Он подчеркнул углубление экономического сотрудничества между Азией и Ближним Востоком, отметив появление новых моделей партнёрства, которые усиливают потоки капитала, инноваций и талантов, а также выделил роль суверенных фондов в укреплении региональных цепочек добавленной стоимости, поддержке интеграции рынков и содействии экономической диверсификации. Ровшан Джавадов также отметил, что SOFAZ, руководствуясь долгосрочным и устойчивым подходом к инвестициям, продолжает внимательно отслеживать новые возможности в обоих регионах", - сообщает Фонд.