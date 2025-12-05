Отношения между Азербайджаном и Великобританией вступили в новый этап

Отношения между Азербайджаном и Великобританией вышли за рамки связей в сфере энергетики и вступили в новый этап.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

По его словам, на протяжении многих лет экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Великобританией в большей степени основывалось на энергетическом секторе.

"Совместные проекты по добыче в Каспийском бассейне, международные энергетические пояса и крупные инвестиции были главной основой стратегических отношений между двумя странами. Но новая политическая конфигурация и конфигурация безопасности, возникающие в регионе, переводят сотрудничество на совершенно другой план. Сегодня сотрудничество вышло за рамки энергетических рамок и вступило в новую фазу, которая включает в себя процессы безопасности, оборонной промышленности, технологий и постконфликтного восстановления. В формировании этого этапа ключевую роль играют как взаимные интересы, так и растущее политическое доверие. Минувшим днем посол Великобритании Фергус Олд в публикации в социальной сети подчеркнул, что Лондон рассматривает партнерство в оборонной сфере не просто как техническое сотрудничество, а как долгосрочный стратегический механизм, основанный на доверии. Он также отметил, что Великобритания гордится сотрудничеством в оборонной сфере с Азербайджаном. Эти слова также являются доказательством заинтересованности Лондона в расширении сотрудничества с Азербайджаном, продвижении сотрудничества и в других сферах", - сказал политолог.

Он отметил, что одним из ключевых событий, подтверждающих переход партнерства в стратегическую плоскость, стал визит в Баку государственного министра по вопросам обороны Великобритании лорда Верона Коакера и его встреча с Президентом Ильхамом Алиевым. Коснувшись открытия в настоящее время новой страницы в сотрудничестве между нашими странами в области оборонной промышленности, глава государства оценил это как показатель взаимного доверия. Президент Ильхам Алиев также отметил, что есть хорошие возможности для дальнейшего расширения сотрудничества в сфере торговли, инвестиций и других сферах. То есть Азербайджан и Великобритания намерены укреплять сотрудничество во всех сферах, и для этого есть все условия", - сказал А.Гараев.

По его словам, одним из важных моментов, укрепляющих практическую основу партнерства, является снятие Великобританией в этом году эмбарго на экспорт в Азербайджан вооружений и оборонной продукции. "Решение, объявленное британским государственным министром Стивеном Даути, открывает новые возможности для прямых контрактов, передачи современных технологий, технологического сотрудничества в оборонной промышленности. Этот шаг является открытым свидетельством политического доверия Лондона. На встрече в Баку Коакер поздравил Президента Ильхама Алиева с прогрессом, достигнутым в процессе нормализации отношений с Арменией. Это заявление показывает, что Лондон видит в качестве инициатора мирных инициатив в регионе именно Азербайджан", - сказал он.

A.Гараев отметил, что открытая поддержка Великобританией мирного процесса показывает важность этого сотрудничества не только на двустороннем уровне, но и с точки зрения региональной стабильности. То, что Лондон поддерживает инициативы Азербайджана, связывает сотрудничество в области безопасности именно с укреплением мира в регионе, придает этим отношениям дополнительную стратегическую ценность. В дальнейшем реализация совместных проектов по оборонной промышленности может еще больше углубить эти отношения и вывести их на новый стратегический уровень.