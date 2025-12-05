В Германии прошли массовые студенческие протесты

В почти сотне городов Германии прошли массовые студенческие протесты против реформы военной службы федерального правительства, на которых были замечены и старшеклассники.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Инициаторы демонстраций и студенческих инициатив призвали к "школьной забастовке против военной службы". Сенатское управление образования выступило против школьной забастовки, указав на обязательность школьного обучения. Немецкий союз учителей также критически относится к протесту. Президент союза Стефан Дюлл заявил: "Тот, кто хочет протестовать против возобновления военной службы, может это делать в любое время вне учебного времени".