Обсуждена подготовка к вступлению Азербайджана в ВТО

Состоялось очередное заседание комиссии по подготовке к вступлению Азербайджанской Республики во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство экономики.

Было отмечено, что в заседании приняли участие представители министерства экономики и других профильных ведомств, представленных в комиссии.

Выступая на заседании, председатель комиссии, министр экономики Микаил Джаббаров отметил, что одной из основных целей, поставленных главой государства, является достижение устойчивого и стабильного экономического роста Азербайджана в современную эпоху, когда наблюдаются новые вызовы. В этом контексте расширение доступа на внешние рынки имеет особое значение.

На заседании были рассмотрены такие направления, как развитие конкурентоспособного местного производства и расширение экспортного потенциала, а также приняты решения о дальнейших шагах в переговорах, проводимых в рамках процесса вступления в организацию.