Вот что хотел Мадуро от Трампа

Президент Венесуэлы Николас Мадуро просил президента США Дональда Трампа оставить ему в распоряжение $200 млн и предоставить политическое убежище в рамках "соглашения об отставке".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на газету The Telegraph.

"По словам источников, президент Венесуэлы попросил сохранить 200 миллионов долларов из своего личного состояния, амнистировать своих чиновников и предоставить убежище в дружественной стране в рамках соглашения с Дональдом Трампом об отставке и бегстве", - говорится в сообщении издания.

Несколько дней назад Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и вокруг нее для авиакомпаний, наркоторговцев и торговцев людьми. Заявление прозвучало на фоне наращивания американской военной группировки в Карибском бассейне.