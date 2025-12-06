Наводнение в Афинах

Жителей региона Аттика, куда входят и Афины, предупредили воздержаться от ненужных прогулок после того, как сильный ливень, вызванный штормом Бриони, превратил улицы в затопленные ручьи, передает Day.Az со ссылкой на slobodenpecat.mk.

В некоторых районах столицы улицы превратились в реки, а электрические разряды в атмосфере особенно интенсивны. В пожарную службу Афин поступило 47 вызовов с просьбой откачать воду, также поступают сообщения из Элевсины, Аспропиргоса и Пирея.

Шторм вызвал серьезные пробки на ряде основных магистралей города.