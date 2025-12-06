https://news.day.az/world/1800277.html Трамп пообещал переименовать американский футбол Президент США Дональд Трамп во время жеребьевки финальной части Чемпионата мира-2026 заявил о необходимости переименовать американский футбол. Как передает Day.Az, слова американского лидера приводит пресс-служба ФИФА.
Президент США Дональд Трамп во время жеребьевки финальной части Чемпионата мира-2026 заявил о необходимости переименовать американский футбол.
Как передает Day.Az, слова американского лидера приводит пресс-служба ФИФА.
"Мне кажется, что мы называем этот спорт соккером, потому что у нас есть небольшой конфликт с другим спортом, который тоже называется футболом. Но если подумать, разве настоящим футболом не должен называться именно соккер? Пожалуй, нам нужно придумать другое название для НФЛ", - сказал Трамп.
