Трамп пообещал переименовать американский футбол

Президент США Дональд Трамп во время жеребьевки финальной части Чемпионата мира-2026 заявил о необходимости переименовать американский футбол.

Как передает Day.Az, слова американского лидера приводит пресс-служба ФИФА.

"Мне кажется, что мы называем этот спорт соккером, потому что у нас есть небольшой конфликт с другим спортом, который тоже называется футболом. Но если подумать, разве настоящим футболом не должен называться именно соккер? Пожалуй, нам нужно придумать другое название для НФЛ", - сказал Трамп.