Азербайджанская нефть выросла в цене

Цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла на 0,45 доллара США или 0,66% по сравнению с предыдущим показателем и составила 66,95 доллара США за баррель.

Об этом Day.Az сообщил источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 0,54 доллара США или 0,84%, и составила 65,05 доллара США за баррель.

Цена нефти марки URALS снизилась на 0,56 доллара США или 1,40% по сравнению с предыдущим показателем и составила 39,30 доллара США за баррель.

Цена нефти Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла на 0,28 доллара США или 0,43% по сравнению с предыдущим показателем и составила 64,64 доллара США за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 70 долларов США.