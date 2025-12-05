https://news.day.az/sport/1800262.html Два азербайджанских боксера вышли в 1/8 финала ЧМ в Дубае - ФОТО Во второй день соревнований чемпионата мира по боксу в Дубае чемпион Европы Субхан Мамедов (48 кг) в своем первом поединке встретился с представителем Филиппин Джои Кано, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Мамедов одержал победу в третьем раунде и вышел в 1/8 финала, где его соперником станет таджикский боксер Мехрон Шафиев.
Во второй день соревнований чемпионата мира по боксу в Дубае чемпион Европы Субхан Мамедов (48 кг) в своем первом поединке встретился с представителем Филиппин Джои Кано, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Мамедов одержал победу в третьем раунде и вышел в 1/8 финала, где его соперником станет таджикский боксер Мехрон Шафиев.
Азербайджанский спортсмен Заур Гахраманов (67 кг) также начал турнир с победы, одержав верх над гамбийцем Шейхом Сарром в первом раунде. В следующем бою Гахраманов встретится с аргентинцем Томасом Касаццей.
