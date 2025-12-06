Германия ужесточила миграционную политику

На сегодняшнем заседании Бундестага были внесены ряд изменений в закон, касающийся миграционной политики Германии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на немецкие СМИ, согласно поправкам миграционная политика правительства была ужесточена. Теперь правительство сможет классифицировать страны как "безопасные страны происхождения" без одобрения Бундесрата, что значительно упростит депортацию лиц, прибывающих из таких государств. Данным шагом власти намерены предотвратить необоснованные ходатайства о предоставлении убежища и ускорить процедуры в Федеральном ведомстве по делам миграции и беженцев (BAMF). По новым правилам заявления от выходцев из безопасных стран происхождения будут чаще оцениваться как "заведомо необоснованные".

Законопроект поддержали не только партии, входящие в правящую коалицию, но и партия "Альтернатива для Германии" (AfD), в то время как партия "Зелёные" и Левая партия выступили против. В рамках этого же пакета мер планируется отменить право на предоставление государственного адвоката лицам, подлежащим депортации. Кроме того, для тех, кто при получении гражданства умышленно предоставляет ложные сведения, вводится десятилетний запрет.