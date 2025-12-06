Белый дом ожидает роста производительности труда за счет искусственного интеллекта

Благодаря развитию искусственного интеллекта американская экономика может добиться роста производительности труда на 4% в 2025 году.

Как передает Day.Az, об этом заявил Fox Business глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт.

"Сотрудники смогут выполнять объем работы, необходимый компании, без потребности в массовом наборе новых кадров"", - отметил он.

За последние два десятилетия рост производительности труда в США в год составил примерно на 1,5%.

В начале ноября министр экономики Германии Катерина Райхе сообщала, что в Европейском союзе третий год подряд падает промышленное производство, а разрыв в производительности труда с США увеличивается. По словам Райхе, разрыв в производительности труда между ЕС и США увеличился с 15 до 30% за последние два десятилетия.

Европа должна занять твердую позицию в глобальной конкуренции, отметила министр, и не позволить себе быть раздавленной между двумя мощными полюсами.