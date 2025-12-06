Армана Татояна уничтожили в прямом эфире

Автор: Мехти Ахмедзаде

Есть в Армении фигура такая, называется - Арман Татоян. Был он некогда омбудсменом страны. Выполнял кое-как свою работу, глаголил что-то про "права армян Карабаха", "нарушения прав человека" Азербайджаном и т.д. Затем Арман почувствовал, что пора бы ему продолжить свой карьерный рост и начал критиковать власти Армении. Даже превратился в некоего политика (как сам думал), чтобы поучаствовать на следующих выборах и, если получится, сесть на место Никола Пашиняна, ведь по мнению Татояна, "Воваевич все развалил".

В итоге должность Арман потерял. Тем не менее борьбу за власть кое-как он продолжает, используя все те же тезисы, что он твердит годами. Правда, и этой авантюре пришел конец - судя по всему, Татоян продался.

Экс-омбудсмен появился в эфире "Фактор ТВ", где пытался показать себя с лучшей стороны, но все пошло не по плану. Роберт Ананян 10 минут подряд задавал Татояну совершенно неудобные вопросы и не оставил на нем камня на камне.

Если коротко, Арман отказался назвать Сержа Саргсяна нелегитимным президентом. Далее он не ответил на вопрос, который, думаем, его уничтожил - "Отдали бы вы свои голова Роберту Кочаряну и Сержу Саргсяну по итогам выборов, если бы это было необходимо?".

Как минимум, эти два эпизода наглядно показали, откуда руки (или ноги) растут. Похоже, что Татоян продался экс-президентам и готов оказать им поддержку, несмотря на то, что большинство народа Армении выступает против этих двух мошенников, обогатившихся за счет страны, налогов, земель и т.д.

Собственно, армяне это уже заметили - соцсети полны комментариев о том, что и этот туда же, а кричал громче всех о справедливости.

Что сказать? Странно, что только сейчас обратили внимание на истинную сущность этого субъекта. Совершенно не трудно было понять, что заявления у него с ног до головы популистические. Арман пытался удержаться на повестке за счёт резких заявлений, но в итоге попал в ловушку. По глупости и потому что не имеет лидерских качеств.

Согласитесь, что Татоян, как минимум, должен был быть готов к любому ходу событий во время эфира, иметь четкий ответ на любой неудобный вопрос. Ведь лидерство требует прочного хребта, ясной линии и способности выдерживать давление. У экс-омбудсмена отсутствует набор этих качеств.

Так что, политическая карьера Татояна оказалась мертворожденной. Пора бы это признать и уйти со сцены с достоинством, А не как Кочарян и Саргсян. Время еще есть, Арман. Политика, не ваша игра.