Мнимая "ущербность" армян

Автор: Мехти Ахмедзаде

Наверное многим читателям известна персона Армана Татояна, в служебные функции которого некогда входила защита прав граждан Армении. Татоян пытался отличиться своим стремлением запрыгнуть на армянский политический Олимп и был готов сделать этого все возможное, лишь бы достичь вожделенного кресла. Даже незаконно посещал Ханкенди, который ранее находился в зоне временной ответственности РМК, где пудрил мозги местным армянам, чтобы заручиться и их поддержкой.

Долго тыкая в спину премьер-министру Армении Николу Пашиняну своими амбициями, Татоян в итоге потерял свое кресло и некоторое время, вроде бы, затих. И теперь, после полного восстановления Азербайджаном своего суверенитета и на волне недовольств, Арман решил вновь попытать удачу в надежде, что станет неким "маяком" для уехавших из Карабаха армян.

Экс-омбудсмен отличился на этот раз тем, что заявил следующее: "Покинувшие Карабах наши соотечественники оставили много ценного имущества. Дома, машины, все осталось Азербайджану. Это имущество по праву принадлежит владельцам, и они имеют как право на компенсацию, так и право вернуться".

С подобными же мыслями выступили и первый омбудсмен страны Лариса Алавердян, а также экс-министр юстиции Геворг Даниелян, советуя приехавшим армянам поднимать истерики за "причиненные" гражданский, моральный и медицинский и какие угодно ущербы.

Очевидно, что в Армении начинается формирование "ущербного" общественного мнения и подготовка почвы для выдвижения новых претензий к Азербайджану.

Конечно же, все эти "предъявы" смешны. Те, кто на протяжении десятилетий игнорировал международное право, насильственно изгнал более миллиона азербайджанцев, присвоив их брошенное на произвол судьбы дома, машины, скот, словом все имущества, теперь решили поговорить про это имущество и его возмещение.

Татоян и другие, естественно, не будут говорить о том, как во время Первой карабахской войны, азербайджанцы буквально убегали босиком, спасаясь от армянских боевиков и вандалов. Все их имущество осталось оккупантам, которые потом 30 лет продолжали грабить азербайджанскую землю, продавая даже камни из разрушенных домов азербайджанцев.

Не будут они говорить и о том, что армяне ушли добровольно, забрав необходимые вещички и хоть какое-то имущество. В отличие от азербайджанцев, они уезжали на машинах, им в спину никто не стрелял, не гонял. Напротив, центральные власти Азербайджана говорили - оставайтесь, проходите процесс реинтеграции и живите дальше. Но, армяне сделали свой выбор и теперь устраивают всякие цирковые преступления и политические спекуляции, называя это все "этнической чисткой". Бред? Абсолютно.

Тут стоит напомнить о материальном ущербе, который Армения нанесла Азербайджану, 20% территорий которого были оккупированы ею. В течение десятков лет азербайджанский Карабах грабился, целые города и села стерты с лица земли, а общая сумма ущерба оценивается в более чем $50 млрд. Вопрос к Татояну - кто будет отвечать за это?

Те, кто выдвигает подобные претензии к Азербайджану, должны знать, что Баку не обязан никому ничего компенсировать. Простой пример на примере 2+2 - компенсирует ли банк средства грабителю, который был пойман на краже? Конечно же нет. Оккупант не может ничего требовать у законного владельца. Вопрос на этом закрыт. Но, если армяне все-таки захотят пойти по татояновскому пути "предъяв", то осознают ли они, какое тяжелое бремя ляжет на Армению, если Азербайджан инициирует все процессы для возмещения ущерба, нанесенного Карабахскому экономическому району в течение 30 лет? Напомним еще раз эту цифру - 50+ млрд. долларов.

Армения не видела таких денег со дня своего существования. Кроме того, еще необходимо выяснить, насколько вообще было законным этих "100+ тысяч" армян в Карабахе. Ведь общеизвестно, что подавляющее большинство из них впоследствии поселились незаконно. Их заселяли из Армении, Сирии, Ливии и других стран. То есть они не имеют никаких прав претендовать на какую-то собственность.

Так что, Татоян не первый армянский "специалист" по защите прав человека, который несет чушь и разжигает ненависть и межнациональную рознь. Неисправимому лжецу давно пора понять, что его время закончилось и вариантов взобраться вверх у него больше нет. Если же ему подобные политики ещё до конца не ясны новые геополитические реалии и вообще реальность в целом, то пусть ещё раз ознакомятся с историей, которая ясно гласит - ущерб был нанесен Азербайджану, а не наоборот.