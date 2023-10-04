Почему армянам из Карабаха не стоит обращаться в Гаагский суд

Автор: Автор: Намик Алиев, доктор юридических наук, профессор, Чрезвычайный и Полномочный посол, руководитель кафедры Международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

В последние дни муссируется вопрос о том, что представители Республики Армения собираются обращаться в международные инстанции, в том числе суды, по поводу якобы оставленной в Карабахском регионе Азербайджана армянской собственности. На мой взгляд, необходимо внести ясность в этот вопрос с целью скорейшего его закрытия.

Для начала напомню, что по состоянию на 1989 год в тогдашней НКАО проживало 40688 азербайджанцев. Все они подверглись этнической чистке, но принадлежавшее им имущество осталось на оккупированной территории. Все потеряли и более 600 тысяч азербайджанцев, изгнанных из семи прилегавших к НКАО районов. В некоторых из них, где армяне не планировали селиться, имущество азербайджанцев было полностью разграблено и уничтожено. Что касается Ханкенди, Шуши, других городов и сел бывшей НКАО, где до конфликта жили азербайджанцы, то после Первой карабахской войны в оставленные ими дома начали незаконно заселяться как местные, так и приехавшие из Армении армяне. В последующие годы процесс незаконного заселения оккупированных территорий стал динамичнее, и среди новых "карабахцев" появились также тысячи выходцев с Ближнего Востока.

Азербайджан не намерен нарушать чьи-то права, не намерен экспроприировать имущества граждан Армении и других государств, незаконно проживавших на территории страны тридцать лет. Однако существуют определенные правовые рамки, принятые на международном уровне, и о них готовящиеся забрасывать исками международные суды армяне должны знать.

Как я уже отмечал в предыдущей своей публикации, среди всех этнических армян, покинувших азербайджанские территории, следует различать четыре группы: 1) лица, которые проживали в Карабахском регионе до начала конфликта в 1988 году; 2) лица, переселившиеся в Карабах в период конфликта с целью участия в террористических действиях и оккупации азербайджанских территорий, а затем оставшиеся на этой земле, создавшие семьи и т.д.; 3) лица, переселенные на постоянное место жительства в Карабах после первой Карабахской войны 1992-1994 года; 4) лица, оставшиеся в Карабахе в составе частей вооруженных сил Республики Армения, других незаконных вооруженных формирований.

Лицам первой категории Азербайджан, при их желании и отказе от гражданства других государств, готов предоставить возможность восстановления их азербайджанского гражданства, а также предоставления гражданства их детям, в соответствии с Конституцией Азербайджана и законодательством о гражданстве.

При этом, решая вопрос "о собственности этих лиц на недвижимость и землю", следует учитывать следующее. С началом конфликта шла этническая чистка азербайджанцев, как с территории Карабаха, так и с территории других районов, подвергшихся оккупации. Захватывались их квартиры, дома и обрабатываемая земля. Весь этот период вплоть до окончательной оккупации армянами этих территорий Азербайджаном не принимались законодательные акты о приватизации недвижимости. Они были приняты значительно позже после развала СССР, войны 1992-1994 гг., прихода к власти Гейдара Алиева, подписания Бишкекского протокола и т.д. Оккупированные территории уже фактически вышли из зоны юрисдикции Азербайджана.

До всего перечисленного мною гражданское жилье и земля на территориях всех бывших советских республик находились в собственности государства. Жильцы в нем только лишь арендовали его у государства. Поэтому до развала Советского Союза у его граждан не было собственной недвижимости.

Когда же принималось азербайджанское законодательство о приватизации жилья, а затем и других объектов недвижимости, оккупированные территории отказывались подчиняться азербайджанскому государству, его законам, а незаконное сепаратистское образование принимало свои акты и жило по своим правилам, не признаваемым мировым сообществом. Никто из проживавших в Карабахе до 1988 года армян не имел права собственности на землю и недвижимость на его территории и "приобрел" это право только во время оккупации.

В этой связи Азербайджан, как и все другие государства мира, никогда не признававший нарушение своей территориальной целостности, существование так называемой "НКР", а соответственно и ее законов, не может признать те бумажки, которые были выданы сепаратистским режимом о "праве собственности на оккупированную землю и недвижимость НКР".

Если лица первой категории решат для себя стать гражданами Азербайджана в установленном законодательством порядке и станут ими, то после этого они смогут обратиться к властям, опять-таки в установленном законом порядке, для признания за ними права собственности на землю и недвижимость.

Остальные же три категории проживавших в период оккупации на этой территории армян не имели, не имеют и не могут иметь права на землю и недвижимость в Азербайджане. Поскольку, даже если и не совершали военных преступлений во время оккупации, однако поселились на оккупированных территориях, завладели этим имуществом во время оккупации и не обладали на этих территориях, в соответствии со всеми международными стандартами, никакими правами.

Все права на землю и недвижимость, находившихся во владении этих трех категорий лиц, принадлежат Азербайджанскому государству.

Что касается части движимого имущества, которую этнические армяне, имеющие право на восстановление азербайджанского гражданства, но отказавшиеся от этого права, по тем или иным причинам бросили на азербайджанской территории, то необходимо предоставить им возможность и объявить, что за тем, что они бросили, могут прибыть и забрать в течение, допустим, года. Хранить вечно бывшее ранее в употреблении брошенное армянами за ненадобностью движимое имущество Азербайджан не обязан. Через год оно подлежит утилизации. Все это подлежит правовому урегулированию и реализации в соответствии с ним.