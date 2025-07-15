https://news.day.az/officialchronicle/1767864.html Президент Ильхам Алиев утвердил меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Саудовской Аравией Утвержден меморандум о взаимопонимании о взаимном признании сертификатов моряков между Азербайджаном и Саудовской Аравией. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал закон.
Президент Ильхам Алиев утвердил меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Саудовской Аравией
Утвержден меморандум о взаимопонимании о взаимном признании сертификатов моряков между Азербайджаном и Саудовской Аравией.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал закон.
Согласно закону, утвержден "Меморандум о взаимопонимании между министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и Главным управлением транспорта Королевства Саудовская Аравия о взаимном признании сертификатов в соответствии с правилом I/10 "Международной конвенции 1978 года о подготовке моряков, выдаче им дипломов и порядке дежурств" (с приложениями), подписанный в Эр-Рияде 28 апреля 2025 года.
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