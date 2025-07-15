Шушинская декларация играет важную роль в укреплении азербайджано-турецкого сотрудничества.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов на мероприятии, посвященном 15 июля - Дню демократии и национального единства Турции, сообщает Day.Az.

По его словам, двусторонние отношения между Азербайджаном и Турцией активно развиваются.

"Шушинская декларация играет важную роль в укреплении сотрудничества между двумя странами. В настоящее время продолжаются активные и динамичные политические отношения", - сказал он.

Заместитель министра подчеркнул, что этот год продолжает оставаться знаменательным для двух стран: "Президент Азербайджана Ильхам Алиев в этом году трижды посещал Турцию. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также посетил Азербайджан. Отношения между двумя странами развиваются также в экономической сфере - реализуются энергетические и логистические проекты. Совместные проекты сформировали новый геополитический ландшафт региона", - сказал Самир Шарифов.