ЕС ввел новые антироссийские санкции

Евросоюз принял решение ввести новые антироссийские санкции. Они затронули девять физических лиц и шесть организаций.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Ленту.Ru", причиной стала "дестабилизирующая деятельность".

В частности, под санкции подпали ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" и Ассоциация журналистов БРИКС. Кроме того, в новом санкционном списке оказались несколько военнослужащих, блогер с гражданством Австралии и России и два гражданина Молдовы.

Тем, кто находится под санкциями Евросоюза, запрещено ездить в страны - члены объединения. Кроме того, санкции предусматривают заморозку активов на территории Евросоюза.