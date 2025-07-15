https://news.day.az/world/1767966.html ЕС ввел новые антироссийские санкции Евросоюз принял решение ввести новые антироссийские санкции. Они затронули девять физических лиц и шесть организаций. Как передает Day.Az со ссылкой на "Ленту.Ru", причиной стала "дестабилизирующая деятельность". В частности, под санкции подпали ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" и Ассоциация журналистов БРИКС.
ЕС ввел новые антироссийские санкции
Евросоюз принял решение ввести новые антироссийские санкции. Они затронули девять физических лиц и шесть организаций.
Как передает Day.Az со ссылкой на "Ленту.Ru", причиной стала "дестабилизирующая деятельность".
В частности, под санкции подпали ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" и Ассоциация журналистов БРИКС. Кроме того, в новом санкционном списке оказались несколько военнослужащих, блогер с гражданством Австралии и России и два гражданина Молдовы.
Тем, кто находится под санкциями Евросоюза, запрещено ездить в страны - члены объединения. Кроме того, санкции предусматривают заморозку активов на территории Евросоюза.
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