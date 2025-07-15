Названа худшая европейская авиакомпания

Финскую авиакомпанию Finnair назвали худшей в 2025 году среди европейских перевозчиков.

Как передает Day.Az, данные статистики были опубликованы на сайте Flightright.

Согласно антирейтингу, государственная авиакомпания Финляндии с рейтингом 2,48 звезды заняла первое место. На втором месте оказался испанский лоукостер Vueling Airlines (его рейтинг - 2,52 звезды). Третье место заняла ирландская бюджетная компания Ryanair с индексом в 2,58 звезды. Также в топ-10 попала турецкая авиакомпания Turkish Airlines с общим рейтингом 2,80.

Flightright оценивает воздушный транспорт по категориям надежности, практики выплаты компенсаций и удовлетворенности клиентов. Каждой из категорий присваивают от одной до пяти звезд, где одна звезда соответствует самой низкой оценке, а пять - самой высокой.